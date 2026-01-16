Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин стал лучшим футболистом Английской Премьер-лиги в декабре, как сообщает пресс-служба турнира. В пяти матчах он забил шесть голов.

За звание лучшего также боролись Райан Шерки, Фил Фоден и Эрлин Холанн из «Манчестер Сити», Морган Роджерс и Олли Уоткинс из «Астон Виллы», Харри Уилсон из «Фулхэма» и Уго Экитике из «Ливерпуля».

В прошлом сезоне лучшими игроками месяца становились Джек Грилиш из «Эвертона» (август), Эрлин Холанн из «Манчестер Сити» (сентябрь), Брайан Мбемо из «Манчестер Юнайтед» (октябрь) и Игор Тиаго из «Брентфорда» (ноябрь).