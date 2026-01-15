Бразильский «Интернасьонал» договорился с ЦСКА о трансфере центрального полузащитника Родриго Вильягры, сообщает издание Globo.

Родриго Вильягра globallookpress.com

По данным источника, клуб из Порту-Аллегри возьмет 24-летнего аргентинца в аренду с правом обязательного выкупа за $ 5 млн, если он сыграет в новом клубе не менее 60% матчей. Также в случае перепродажи ЦСКА получит еще 10% от суммы трансфера.

За армейцев Вильягра играет с марта 2025 года и провел 11 матчей без результативных действий. Сейчас Transfermarkt оценивает хавбека в € 4 млн.