Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на решение руководства «Реала» уволить главного тренера команды Хаби Алонсо.

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Это футбол, и это не моё дело.  Могу сказать, что у меня хорошие отношения с Хаби — мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь.  Желаю ему всего наилучшего.  Уверен, что скоро у него и его тренерского штаба появится отличный проект.  В футболе нужно двигаться дальше, но он — отличный тренер с блестящим будущим», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что вместо Алонсо на пост наставника «Реала» был назначен Альваро Арбелоа.

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, «Реал» идет вторым.