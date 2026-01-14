Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отреагировал на решение руководства «Реала» уволить главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Это футбол, и это не моё дело. Могу сказать, что у меня хорошие отношения с Хаби — мы познакомились в Леверкузене и поддерживаем связь. Желаю ему всего наилучшего. Уверен, что скоро у него и его тренерского штаба появится отличный проект. В футболе нужно двигаться дальше, но он — отличный тренер с блестящим будущим», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что вместо Алонсо на пост наставника «Реала» был назначен Альваро Арбелоа.

В настоящий момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, «Реал» идет вторым.