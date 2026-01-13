Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном назначении на пост наставника «Реала».

Юрген Клопп globallookpress.com

«Это не имеет ко мне вообще никакого отношения, никакой реакции у меня не вызвало. Тренерский рынок переживает потрясения, и не так уж плохо смотреть на это со стороны, не думая, что это может означать для тебя самого.

Потому что ты находишься в нужном месте, там, где ты есть», — приводит слова Клоппа онлайн-издание Spox.

С начала 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», которая управляет четырьмя клубами.