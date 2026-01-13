Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может стать новым главным тренером «Реала». По информации Sky Germany, Клопп входит в число приоритетных кандидатов на вакантную должность в мадридском клубе.

Юрген Клопп globallookpress.com

Сообщается, что специалист готов рассмотреть предложение от «Реала», если клуб сделает решительные шаги в этом направлении. 12 января «Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера.

С начала 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», которая управляет четырьмя клубами.