Российский комментатор Константин Генич прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

Хуан Карлос Карседо — главный тренер «Спартака» globallookpress.com

«Сам Карседо говорит, что переход в "Спартак" — не вопрос денег, верить ли его словам? Нет. Конечно, это вопрос денег.

На Кипре была Лига чемпионов, в России — неопределенность и жирный контракт? Чемпионат России интереснее, амбициознее и сильнее со всех точек зрения. Одно дело, ты выходишь на арены чемпионата мира в качестве тренера самой популярной и обсуждаемой команды страны, играешь с соперниками с миллиардными бюджетами. Другое дело, на скромных стадионах Кипра, где совсем иной антураж. Сам Карседо прекрасно знает, что такое "Спартак", как здесь реагируют болельщики и пресса, какое давление.

Думаю, его контракт в два‑три раза выше, чем в "Пафосе". Не надо быть бездуховным человеком и думать о том, что в "Спартак" приезжают исключительно бессребреники, желающие выстроить свою карьеру в России. Испанцу за 50 лет, относительно недавно начал самостоятельно тренировать, и когда предлагают такие условия, поработать в клубе, где трансферы по 15–20 миллионов, то все сошлось», — сказал Генич «Матч ТВ».

Ранее Карседо впервые обратился к болельщикам «Спартака» после своего назначения на пост главного тренера.