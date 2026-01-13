Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо впервые обратился к болельщикам московской команды.

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Спасибо всем за тёплый приём.  Мы находимся на этом прекрасном стадионе и сделаем всё, что в наших силах.  Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.  Нам важно, чтобы вы гордились своим клубом.  Спасибо болельщикам — скоро увидимся.  Мы готовы к предсезонке и готовы делать всё ради вас.  Спасибо», — сказал Карседо в видео в телеграм-канале клуба.

Напомним, что Хуан Карседо возглавил «Спартак» в начале прошлой недели.  До перехода в московский клуб он работал в кипрском «Пафосе».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.