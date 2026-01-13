Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо впервые обратился к болельщикам московской команды.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Спасибо всем за тёплый приём. Мы находимся на этом прекрасном стадионе и сделаем всё, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам важно, чтобы вы гордились своим клубом. Спасибо болельщикам — скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке и готовы делать всё ради вас. Спасибо», — сказал Карседо в видео в телеграм-канале клуба.

Напомним, что Хуан Карседо возглавил «Спартак» в начале прошлой недели. До перехода в московский клуб он работал в кипрском «Пафосе».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.