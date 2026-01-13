Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о том, что у него якобы был конфликт с бывшим тренером команды Хаби Алонсо.

Джуд Беллингем globallookpress.com

«До сих пор я оставлял без внимания слишком многое, всегда надеясь, что истина в своё время выйдет наружу.

Но, честно говоря… Какая чушь. Искренне жаль людей, которые внимают каждому слово этих клоунов и их "источников".

Не верьте всему, что читаете, время от времени этих людей нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов», — написал Беллингем в своём мобильном приложении.

Напомним, что Алонсо покинул пост главного тренера «Реала», а на его место был назначен Альваро Арбелоа. Команда из Мадрида идет на втором месте в турнирной таблице Примеры.