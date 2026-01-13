Испанские СМИ выяснили, почему «Барселона» убрала новость о подписании Жоау Канселу из своих соцсетей и с официального сайта.

Жоау Канселу globallookpress.com

Ранее клуб объявил о переходе португальца на правах аренды из «Аль-Хиляля», и сам игрок подтвердил это в своих соцсетях. Однако позже публикации об этом исчезли.

По информации журналиста Альфредо Мартинеса, клубы все еще обмениваются документами, и сделка пока не завершена. «Барселона» признала, что поспешила с объявлением о переходе, и поэтому удалила новости о нем.

Жоау Канселу, которому 31 год, играет за «Аль-Хиляль» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провёл за клуб шесть матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.