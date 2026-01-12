Петербургский «Зенит» хотел приобрести 19-летнего форварда «Васко да Гама» Райана, но его предложение отверг бразильский клуб.

Райан
Райан globallookpress.com

«Знаю, что "Зенит" — большой клуб.  У него все очень хорошо организовано. "Васко да Гама" получил предложение, но ответил отказом.  Будет ли "Зенит" предпринимать еще одну попытку?  Не знаю», — цитирует слова агента игрока Луиза Роберто Зини Жуниора «Советский спорт».

По данным источника, «Зенит» готов был отдать за одного из главных талантов бразильского футбола около € 30 млн.

Райан является игроком молодежной сборной Бразилии и сейчас оценивается в 25 млн евро.  Всего за «Васко да Гама» он сыграл 109 матчей, забил в них 26 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, Райан — воспитанник «Васко да Гама».  По данным СМИ, «Зенит» рассматривает этого игрока как один из ключевых вариантов усиления атакующей линии.