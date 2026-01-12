Петербургский «Зенит» хотел приобрести 19-летнего форварда «Васко да Гама» Райана, но его предложение отверг бразильский клуб.

«Знаю, что "Зенит" — большой клуб. У него все очень хорошо организовано. "Васко да Гама" получил предложение, но ответил отказом. Будет ли "Зенит" предпринимать еще одну попытку? Не знаю», — цитирует слова агента игрока Луиза Роберто Зини Жуниора «Советский спорт».

По данным источника, «Зенит» готов был отдать за одного из главных талантов бразильского футбола около € 30 млн.

Райан является игроком молодежной сборной Бразилии и сейчас оценивается в 25 млн евро. Всего за «Васко да Гама» он сыграл 109 матчей, забил в них 26 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, Райан — воспитанник «Васко да Гама». По данным СМИ, «Зенит» рассматривает этого игрока как один из ключевых вариантов усиления атакующей линии.