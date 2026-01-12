«Интер» сыграл вничью с «Наполи» (2:2) в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Фрагмент матча globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Федерико Димарко на 9-й минуте и Хакан Чалханоглу на 73-й минуте с пенальти.

В составе «Наполи» дубль оформил Скотт Мактоминей, отличившись на 26-й и 81-й минутах.

Результат матча Интер Милан 2:2 Наполи Неаполь 1:0 Федерико Димарко 9' 1:1 Скотт МакТоминай 26' 2:1 Хакан Чалханоглу 73' пен. 2:2 Скотт МакТоминай 81' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко ( Petar Sucic 88' ), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу ( Карлос Аугусто 88' ), Пётр Зелиньски ( Генрих Мхитарян 62' ), Луис Энрике, Маркус Тюрам ( Франческо Пио Эспозито 83' ), Лаутаро Мартинес ( Анж-Йоан Бонни 88' ) Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема ( Ноа Ланг 78' ), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн, Маттео Политано ( Паскуале Маццокки 90' ) Жёлтая карточка: Жуан Жесус 90+2' (Наполи)

Статистика матча 4 Удары в створ 3 4 Удары мимо 3 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 12 Фолы 11

После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Наполи» — на 3-й позиции (39).