«Интер» сыграл вничью с «Наполи» (2:2) в матче 20-го тура итальянской Серии А.
У хозяев голы записали на свой счет Федерико Димарко на 9-й минуте и Хакан Чалханоглу на 73-й минуте с пенальти.
В составе «Наполи» дубль оформил Скотт Мактоминей, отличившись на 26-й и 81-й минутах.
Результат матча
ИнтерМилан2:2НаполиНеаполь
1:0 Федерико Димарко 9' 1:1 Скотт МакТоминай 26' 2:1 Хакан Чалханоглу 73' пен. 2:2 Скотт МакТоминай 81'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Petar Sucic 88'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Карлос Аугусто 88'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян 62'), Луис Энрике, Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 83'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 88')
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Джованни Ди Лоренцо, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема (Ноа Ланг 78'), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка, Расмус Хёйлунн, Маттео Политано (Паскуале Маццокки 90')
Жёлтая карточка: Жуан Жесус 90+2' (Наполи)
После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Наполи» — на 3-й позиции (39).