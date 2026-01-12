Знаменитый тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход центрального защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и считает, что там он будет выходить в основном составе.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Это нужный футболист для "Зенита", я уверен, что он будет играть в стартовом составе. Есть некоторые недопонимания, насколько этот уход был нужен ЦСКА. Молодежь там растет, я так понимаю, что надежды на Лукина, и дай бог, чтобы он вырос. Видно, что парень с головой, будем смотреть и надеяться», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев перебрался в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году. Всего сыграл за команду 203 матча, забил 20 мячей и сделал 5 голевых передач. В составе сборной России защитник сыграл 19 матчей и забил один гол.