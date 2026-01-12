Лидер московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что для него важнее командные достижения, а не личные цели.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Надо хорошо поработать на сборах, улучшим аспекты, которых не хватало в первой части сезона. Мне тоже нужно расти, буду заниматься этим на сборах и стараться прибавлять. Стать лучшим бомбардиром РПЛ — не моя первостепенная цель. Если получится, буду рад, но команда для меня выше», — сказал 20-летний хавбек «Чемпионату».

В этом сезоне Батраков сыграл за железнодорожников 23 матча, забил в них 15 мячей и отметился 6 ассистами. Его контракт с «Локомотивом» до 2029 года, а цена на портале

Transfermarkt сейчас равна € 25 млн.