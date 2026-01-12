Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свое будущее, отметив, что клуб пока не сделал ему новое предложение.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Знаю об интересе ЦСКА.  Сейчас я на медосмотре с "Локомотивом", и пока больше ничего не могу сказать.  Клуб не выходил со мной на связь с новым предложением.  Почему?  Не знаю.  Видимо, не заслужил», — цитирует Баринова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года.  Воспитанник «Локомотива», Дмитрий в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.