Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь рассказал, в каком клубе хотел бы выступать.

Владислав Саусь globallookpress.com

«В какой команде РПЛ хотел бы поиграть? Не могу сказать, потому что это надо рассматривать серьезно. Не хочется просто так размышлять. А в целом, если говорить о команде моей мечты, то это "Барселона". Если бы меня позвали в этот клуб, я собрал бы вещи и пешком туда пошел», — цитирует Сауся «Евро-Футбол. Ру».

Ранее появилась информация об интересе «армейцев» к 22-летнему игроку, который в текущем сезоне РПЛ сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.