Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении защитника «Антальяспора» Георгия Джикии в РПЛ.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Ещё раньше говорил, когда Джикию начали пихать из "Спартака", что он любой команде пригодился бы. У него и в Турции дела шли достаточно неплохо, он показывал достойный уровень! Сейчас бы Георгий пригодился любой команде из нашего чемпионата. Любой, но кроме "Зенита" — у них свои сильные защитники. Джикия — сильный защитник и усилил бы любую команду», — цитирует Мостового «Советский Спорт».

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 32-летний Джикия принял участие в 12 матчах и забил два мяча. Ранее он выступал за «Спартак» и «Химки».