Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нынешних взаимоотношениях с «Реалом».

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта globallookpress.com

«Отношения с "Реалом" плохие, они испорчены.  Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга.  Если мы и так были непримиримыми и вечными соперниками, сейчас сложилась очень плохая ситуация.  Это не значит, что нет уважения, которое должно поддерживаться цивилизованным образом, но отношения полностью разрушены.  В футболе, как и в жизни, всё можно решить, но это зависит от воли вовлечённых сторон, а на данный момент сложился ряд обстоятельств, которые привели к их разрыву», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января.  Начало матча — в 22:00 мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.