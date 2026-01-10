Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нынешних взаимоотношениях с «Реалом».

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Отношения с "Реалом" плохие, они испорчены. Есть несколько проблем, которые отдалили нас друг от друга. Если мы и так были непримиримыми и вечными соперниками, сейчас сложилась очень плохая ситуация. Это не значит, что нет уважения, которое должно поддерживаться цивилизованным образом, но отношения полностью разрушены. В футболе, как и в жизни, всё можно решить, но это зависит от воли вовлечённых сторон, а на данный момент сложился ряд обстоятельств, которые привели к их разрыву», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января. Начало матча — в 22:00 мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.