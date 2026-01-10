Защитник «Реала» Дани Карвахаль высказался о своем будущем в мадридском клубе.

Дани Карвахаль globallookpress.com

«Продление контракта? У меня была серьёзная травма, я перенёс операцию, и я хочу получать удовольствие от игры. Я думаю, что на кону для клуба всё ещё стоит то, что я считаю важным: я должен играть и показывать тот уровень, который могу. Если всё сложится удачно, я и клуб будем стремиться к тому, то проблем с продлением контракта не возникнет», — цитирует Карвахаля клубная пресс-служба.

В этом сезоне Карвахаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2026 года.

Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании на данный момент.