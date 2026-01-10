Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Суперкубка Испании против «Реала».

«Мне не нравятся разговоры о реванше. Это был всего лишь один матч. После этого мы вернулись и сосредоточились на том, что нам нужно. Команда стала играть намного лучше и добилась хороших результатов.

Это был всего один матч. Мы — "Барселона", и хотим выиграть все. Вот что важно. Я вижу, что моя команда очень сосредоточена. До конца сезона еще долгий путь. Завтра играем с одной из лучших команд в мире, и нам необходимо доказать, насколько мы хороши», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января. Начало матча — в 22:00 мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.