Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Суперкубка Испании против «Реала».

Ханс-Дитер Флик
Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Мне не нравятся разговоры о реванше.  Это был всего лишь один матч.  После этого мы вернулись и сосредоточились на том, что нам нужно.  Команда стала играть намного лучше и добилась хороших результатов.

Это был всего один матч.  Мы — "Барселона", и хотим выиграть все.  Вот что важно.  Я вижу, что моя команда очень сосредоточена.  До конца сезона еще долгий путь.  Завтра играем с одной из лучших команд в мире, и нам необходимо доказать, насколько мы хороши», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Матч между командами состоится на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде 11 января.  Начало матча — в 22:00 мск.

В матче 10-го тура Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 2:1.