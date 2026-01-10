Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен попал в шорт-лист испанской «Барселоны», информирует издание Sport.es.

Микки ван де Вен globallookpress.com

Переход 24-летнего голландца вряд ли состоится зимой, так как у «Барселоны» нет средств на трансфер, но вполне вероятен по окончании сезона. Сам ван де Вен уже изъявил желание уйти из «Тоттенхэма» и попробовать свои силы в каталонском клубе.

За «шпор» защитник выступает с лета 2023 года. В этом сезоне ван де Вен провел 27 матчей, забил в них 6 голов и сделал один ассист. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года, а портал Transfermarkt сейчас его оценивает в € 65 млн.