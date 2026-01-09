Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Валерий Царукян поедет с грозненским «Ахматом» на первый зимний сбор, сообщает сайт нижегородцев.

Валерий Царукян globallookpress.com

«Футбольные клубы "Пари НН" и "Ахмат" достигли договорённости о том, что полузащитник Валерий Царукян проведёт первый зимний сбор в составе грозненской команды. Это решение так же принято в соответствие с пожеланиями самого игрока

Царукян будет находиться в расположение "Ахмата" до 19 января. В случае достижения договорённости между клубами о переходе прав на игрока, "Пари НН" проинформирует об этом дополнительно», — написала пресс-служба «Пари НН».

24-летний игрок сам изъявил желание попробовать свои силы в «Ахмате» и готов пройти просмотр в этой команде. В этом сезоне Царукян сыграл всего 6 матчей в составе «Пари НН». Сейчас его оценивают в 300 тысяч евро на Transfermakt.

В первой части сезона Царукян сыграл за «Пари НН» четыре матча в Мир РПЛ и две встречи в Кубке России.