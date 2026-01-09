Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о форварде «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинье.

«Рафинья показывает миру то, что мы, бразильцы, уже знали. Вывести "Барсу" на поле в полуфинале — это не просто талант, это величие. Сейчас он не просто лучший в клубе; он лучший игрок в мире. Он играет с душой волшебника и сердцем воина», — приводит слова Неймара Mr Wills.

В текущем сезоне Рафинья провел 16 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре ассиста.

Напомним, что «Барселона» уверенно лидирует в текущем сезоне испанской Примеры.