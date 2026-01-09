Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги Суперкубка Франции, в котором его команда переиграла «Марсель» (2:2, пен. — 4:1)
«В финалах эмоции зашкаливают. Не думаю, что сегодня "ПСЖ" играл так хорошо, как обычно. Было сложно, "Марсель" играл очень хорошо, но дух моей команды другой. Мы боролись до последней минуты, и я думаю, что в итоге серия пенальти стала для нас своего рода талисманом удачи! Мы очень счастливы, команда очень счастлива, и эта победа важна для наших болельщиков. Было тяжело. Важно понимать, что победить в финале всегда сложно. Сегодняшний матч был проверкой.
Я знаю, что сложно всегда играть на высоком уровне. Мы выигрываем много матчей на последних минутах, и это показывает, что у "ПСЖ" другой характер и менталитет. Я должен поздравить своих игроков, особенно Гонсалу Рамуша, потому что он настоящий боец. Он всегда готов: играть одну минуту, две... он готов», — цитирует пресс-служба клуба испанского специалиста.
За «ПСЖ» забивали Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш, также отметим два отраженных пенальти голкипера Люка Шевалье в серии пенальти.