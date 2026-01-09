Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги Суперкубка Франции, в котором его команда переиграла «Марсель» (2:2, пен. — 4:1)

Луис Энрике globallookpress.com

«В финалах эмоции зашкаливают. Не думаю, что сегодня "ПСЖ" играл так хорошо, как обычно. Было сложно, "Марсель" играл очень хорошо, но дух моей команды другой. Мы боролись до последней минуты, и я думаю, что в итоге серия пенальти стала для нас своего рода талисманом удачи! Мы очень счастливы, команда очень счастлива, и эта победа важна для наших болельщиков. Было тяжело. Важно понимать, что победить в финале всегда сложно. Сегодняшний матч был проверкой.

Я знаю, что сложно всегда играть на высоком уровне. Мы выигрываем много матчей на последних минутах, и это показывает, что у "ПСЖ" другой характер и менталитет. Я должен поздравить своих игроков, особенно Гонсалу Рамуша, потому что он настоящий боец. Он всегда готов: играть одну минуту, две... он готов», — цитирует пресс-служба клуба испанского специалиста.

За «ПСЖ» забивали Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш, также отметим два отраженных пенальти голкипера Люка Шевалье в серии пенальти.