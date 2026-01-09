«РБ Лейпциг» объявил, что матч 16‑го тура Бундеслиги против «Санкт‑Паули» перенесен из‑за погодных условий.

Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг») globallookpress.com

«Матч Бундеслиги между "Санкт‑Паули" и "Лейпцигом", запланированный на субботу, 10 января, отменен. "Санкт‑Паули", владелец стадиона "Миллернтор", закрыл арену после консультаций с местными властями. Причиной отмены игры стало большое количество снега и льда на всей территории стадиона», — говорится в заявлении «быков».

Игра должна была пройти в Гамбурге в субботу, 10 января.

Новая дата матча станет известной позже.