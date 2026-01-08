Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал «Краснодар» лучшей командой года, а форварда команды Джона Кордобу — лучшим игроком.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Лучшей командой года назову "Краснодар". Они стали чемпионами, лидируют после первой части сезона. После чемпионства команда обросла мясцом, характером. Лучшим в составе назову Джона Кордобу — харизматичный футболист, влияет на результат, он спортивно злой игрок. Бывает, что некоторые выходят и отбывают номер, потому что поругались с женой или что‑то еще, а этот парень отдает себя полностью для зрителя.

Жалею ли, что "Спартак" не оформил трансфер Кордобы? Не факт, что он заиграл бы в Москве», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 40 очков после 18-ти туров РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице.