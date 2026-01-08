Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг важной вехи в своей карьере, забив 150-й гол за клуб. Этот мяч норвежец отправил в ворота «Брайтона» во время матча АПЛ, который завершился ничьей 1:1.

Эрлинг Холланн globallookpress.com

Пресс-служба «Манчестер Сити» тепло поздравила Холанна с этим достижением. Для того чтобы забить 150 голов, Эрлингу потребовалось провести 173 матча во всех турнирах. Кроме того, он отметился 25 результативными передачами.

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Согласно данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 200 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков в мире.