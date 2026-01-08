Завершились два матча 21-го тура английской Премьер-лиги

Гарри Уилсон («Фулхэм») забивает гол globallookpress.com

«Фулхэм» на своем поле неожиданно переиграл «Челси» со счетом 2:1.

Уже на 22-й минуте «синие» остались в меньшинстве после удаления левого защитника Марка Кукурельи.

«Фулхэм» смог открыть счет на 81-й минуте после точного удара Рауля Хименеса с передачи Санди Берге.

На 72-й минуте «Челси» смог отыграться после точного удара Лиама Делапа, но уже через 9 минут Гарри Уилсон принес победу «дачникам».

Результат матча Эвертон Ливерпуль 1:1 Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:0 Майкл Кин 17' 1:1 Матеуш Мане 69' Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг ( Нэйтан Паттерсон 87' ), Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Джек Грилиш, Дуайт Макнил ( Мерлин Рёль 90' ), Тьерно Барри ( Бету 87' ), Jake O'Brien Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи ( Йёрген Странн Ларсен 67' ), Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Джон Арьяс ( Андре 46' ), Хван Хи Чан ( Педро Лима 90' ), Толу Арокадаре, Матеуш Мане Жёлтые карточки: Тим Айрогбунам 77', Джек Грилиш 87' — Жозе Са 43', Йерсон Москера 57', Хван Хи Чан 77' Красные карточки: Майкл Кин 83' (Эвертон), Джек Грилиш 90' (Эвертон)

Статистика матча 2 Удары в створ 4 8 Удары мимо 5 45 Владение мячом 55 2 Угловые удары 7 13 Фолы 16

Теперь у «Челси» и «Фулхэма» по 31 очку в таблице АПЛ.

В параллельной игре «Эвертон» дома не смог переиграть «Вулверхэмптон», сыграв с ним вничью со счетом 1:1.

На 17-й минуте хозяева вышли вперед после гола центрального защитника Майкла Кина.

В середине второго тайма «волки» смогли сравнять счет после точного удара 18-летнего Матеуса Мане, который забивает второй матч подряд.

Отметим, что «Эвертон» заканчивал встречу вдевятером после удалений Майкла Кина и Джека Грилиша на 83-й и 90-й минутах.

Результат матча Эвертон Ливерпуль 1:1 Вулверхэмптон Вулвергемптон 1:0 Майкл Кин 17' 1:1 Матеуш Мане 69' Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг ( Нэйтан Паттерсон 87' ), Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Джек Грилиш, Дуайт Макнил ( Мерлин Рёль 90' ), Тьерно Барри ( Бету 87' ), Jake O'Brien Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи ( Йёрген Странн Ларсен 67' ), Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Джон Арьяс ( Андре 46' ), Хван Хи Чан ( Педро Лима 90' ), Толу Арокадаре, Матеуш Мане Жёлтые карточки: Тим Айрогбунам 77', Джек Грилиш 87' — Жозе Са 43', Йерсон Москера 57', Хван Хи Чан 77' Красные карточки: Майкл Кин 83' (Эвертон), Джек Грилиш 90' (Эвертон)