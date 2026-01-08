Завершились два матча 21-го тура английской Премьер-лиги
«Фулхэм» на своем поле неожиданно переиграл «Челси» со счетом 2:1.
Уже на 22-й минуте «синие» остались в меньшинстве после удаления левого защитника Марка Кукурельи.
«Фулхэм» смог открыть счет на 81-й минуте после точного удара Рауля Хименеса с передачи Санди Берге.
На 72-й минуте «Челси» смог отыграться после точного удара Лиама Делапа, но уже через 9 минут Гарри Уилсон принес победу «дачникам».
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль1:1ВулверхэмптонВулвергемптон
1:0 Майкл Кин 17' 1:1 Матеуш Мане 69'
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг (Нэйтан Паттерсон 87'), Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Джек Грилиш, Дуайт Макнил (Мерлин Рёль 90'), Тьерно Барри (Бету 87'), Jake O'Brien
Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Джексон Тшатшуа, Ладислав Крейчи (Йёрген Странн Ларсен 67'), Сантьяго Буэно, Йерсон Москера, Жуан Гомес, Джон Арьяс (Андре 46'), Хван Хи Чан (Педро Лима 90'), Толу Арокадаре, Матеуш Мане
Жёлтые карточки: Тим Айрогбунам 77', Джек Грилиш 87' — Жозе Са 43', Йерсон Москера 57', Хван Хи Чан 77'
Красные карточки: Майкл Кин 83' (Эвертон), Джек Грилиш 90' (Эвертон)
Теперь у «Челси» и «Фулхэма» по 31 очку в таблице АПЛ.
В параллельной игре «Эвертон» дома не смог переиграть «Вулверхэмптон», сыграв с ним вничью со счетом 1:1.
На 17-й минуте хозяева вышли вперед после гола центрального защитника Майкла Кина.
В середине второго тайма «волки» смогли сравнять счет после точного удара 18-летнего Матеуса Мане, который забивает второй матч подряд.
Отметим, что «Эвертон» заканчивал встречу вдевятером после удалений Майкла Кина и Джека Грилиша на 83-й и 90-й минутах.
