Защитник «Милана» Фикайо Томори, вероятно, останется в итальянском клубе на долгосрочной основе. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Фикайо Томори globallookpress.com

По информации Скиры, стороны достигли принципиального соглашения о продлении контракта. Хотя к Томори проявляли интерес два клуба из английской Премьер-лиги, футболист решил остаться в «Милане».

В текущем сезоне Серии А 28-летний Томори сыграл 15 матчей и отдал две голевые передачи. Кроме того, он принял участие в трёх играх Кубка Италии, где отметился одним ассистом.