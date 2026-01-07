«Барселона» не намерена выкупать Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» по окончании аренды. По информации Sport.es, клуб принял такое решение из-за финансовых ограничений.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает вернуть Рашфорда, особенно после увольнения Рубена Аморима, не заинтересованного в игроке. Новый тренер, имя которого пока неизвестно, может помочь Маркусу закрепиться в составе «МЮ».

Рашфорд играет за «Барселону» в аренде с июля 2022 года. За это время он забил семь голов и отдал 11 результативных передач в 25 матчах.