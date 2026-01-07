Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о ничейном исходе матча против «Вероны» (2:2).

Антонио Конте globallookpress.com

«Что должен был сделать Хейлунн? Ампутировать себе руку? В целом же, хотя в первом тайме были негативные вещи, ребята заслуживают похвалы за свои усилия. Будем готовиться к матчу с "Интером", который остаётся фаворитом», — цитирует слова Конте calcionapoli1926.it.

В настоящий момент «Наполи» имеет в своем активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

В 20-м туре «Наполи» отправится в гости к «Интеру», а «Верона» примет «Лацио».