В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира в овертайме переиграла команду ДР Конго со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Адиль Булбина уже на 119-й минуте встречи.
Результат матча
АлжирАлжир1:0ДР КонгоКубок африканских наций. 1/8 финала
1:0 Adil Boulbina 119'
Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури (Зинеддин Белаид 70'), Хишем Будауи (Рамиз Зерруки 113'), Исмаэль Беннасер (Химад Абделли 49'), Фарес Шаиби (Adil Boulbina 113'), Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса 70'), Ибрахим Маца (Baghdad Bounedjah 83'), Мохамед Амура, Rafik Belghali
ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Жорис Кайембе, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики (Эдо Кайембе 70'), Самуэль Мутуссами (Шарль Пикель 110'), Седрик Бакамбу (Fiston Mayele 87'), Мешак Элиа (Натанаэль Мбюкю 62'), Тео Бонгонда (Мишель Анже Баликвиша 87'), Ngal'ayel Mukau (Гаэль Какута 69')
Жёлтые карточки: Rafik Belghali 94', Анис Хадж-Мусса 99' — Шансель Мбемба 100', Эдо Кайембе 105'
Благодаря победе Алжир пробился в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Нигерией.