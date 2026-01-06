В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира в овертайме переиграла команду ДР Конго со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Адиль Булбина уже на 119-й минуте встречи.

Результат матча

Алжир Алжир 1:0 ДР Конго Кубок африканских наций. 1/8 финала

1:0 Adil Boulbina 119'

Алжир: Лука Зидан, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Айт Нури ( Зинеддин Белаид 70' ), Хишем Будауи ( Рамиз Зерруки 113' ), Исмаэль Беннасер ( Химад Абделли 49' ), Фарес Шаиби ( Adil Boulbina 113' ), Рияд Марез ( Анис Хадж-Мусса 70' ), Ибрахим Маца ( Baghdad Bounedjah 83' ), Мохамед Амура, Rafik Belghali

ДР Конго: Лионель Мпаси-Нзау, Жорис Кайембе, Аксель Туанзебе, Шансель Мбемба, Аарон Ван-Биссака, Ноа Садики ( Эдо Кайембе 70' ), Самуэль Мутуссами ( Шарль Пикель 110' ), Седрик Бакамбу ( Fiston Mayele 87' ), Мешак Элиа ( Натанаэль Мбюкю 62' ), Тео Бонгонда ( Мишель Анже Баликвиша 87' ), Ngal'ayel Mukau ( Гаэль Какута 69' )

Жёлтые карточки: Rafik Belghali 94', Анис Хадж-Мусса 99' — Шансель Мбемба 100', Эдо Кайембе 105'