Прошел поединок 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант». Встреча закончилась победой «Нанта» со счетом 2:0.
Полузащитник «Марселя» Артур Вермерен был удален с поля на 26-й минуте за нарушение правил, после чего команда осталась в меньшинстве. На 31-й минуте защитник гостей Фабьен Сентонс открыл счет в матче. Вскоре, на 32-й минуте, на поле вышел нападающий хозяев Билал Надир, который попытался усилить игру своей команды.
Во втором тайме Надир получил предупреждение на 54-й минуте и был удален с поля за повторное нарушение на 56-й минуте, оставив «Марсель» в еще более сложной ситуации. В концовке встречи, на 88-й минуте, бывший игрок «Краснодара» Реми Кабелла удвоил преимущество гостей, успешно реализовав пенальти.
Результат матча
После 17 матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Нант», с 14 очками в активе, находится на 16-й позиции.