Прошел поединок 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант». Встреча закончилась победой «Нанта» со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Нант» globallookpress.com

Полузащитник «Марселя» Артур Вермерен был удален с поля на 26-й минуте за нарушение правил, после чего команда осталась в меньшинстве. На 31-й минуте защитник гостей Фабьен Сентонс открыл счет в матче. Вскоре, на 32-й минуте, на поле вышел нападающий хозяев Билал Надир, который попытался усилить игру своей команды.

Во втором тайме Надир получил предупреждение на 54-й минуте и был удален с поля за повторное нарушение на 56-й минуте, оставив «Марсель» в еще более сложной ситуации. В концовке встречи, на 88-й минуте, бывший игрок «Краснодара» Реми Кабелла удвоил преимущество гостей, успешно реализовав пенальти.

Результат матча Марсель Марсель 0:2 Нант Франция. Лига 1 0:1 Фабьен Сентонс 31' 0:2 Реми Кабелла 88' пен. Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Си Джей Иган-Райли ( Хамед Траоре Жуниор 73' ), Факундо Медина ( Микаэль Мурильо 46' ), Эмерсон, Артур Вермерен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд ( Амин Гуири 73' ), Тимоти Уэа, Игор Пайшао ( Билал Надир 32' ), Пьер-Эмерик Обамеянг ( Matt O'Riley 61' ) Нант: Антони Лопеш, Дейер Мачадо, Джуниор Мванга ( Йоанн Лепенан 63' ), Фабьен Сентонс ( Секу Дукуре 46' ), Николя Коцца, Тилель Тати, Кельвен Амьен-Аду, Демен Ассумани ( Реми Кабелла 59' ), Франсис Коклен ( Луи Леру 58' ), Юссеф Эль-Араби ( Баэреба Гирасси 82' ), Маттис Аблин Жёлтые карточки: Билал Надир 54' — Джуниор Мванга 33', Демен Ассумани 51', Баэреба Гирасси 90+5' Красные карточки: Артур Вермерен 26' (Марсель), Билал Надир 56' (Марсель)

Статистика матча 4 Удары в створ 9 4 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 6 Угловые удары 3 3 Офсайды 4 17 Фолы 20

После 17 матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице. «Нант», с 14 очками в активе, находится на 16-й позиции.