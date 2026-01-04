Прошел поединок 17-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Нант».  Встреча закончилась победой «Нанта» со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Нант»
Футбольный клуб «Нант» globallookpress.com

Полузащитник «Марселя» Артур Вермерен был удален с поля на 26-й минуте за нарушение правил, после чего команда осталась в меньшинстве.  На 31-й минуте защитник гостей Фабьен Сентонс открыл счет в матче.  Вскоре, на 32-й минуте, на поле вышел нападающий хозяев Билал Надир, который попытался усилить игру своей команды.

Во втором тайме Надир получил предупреждение на 54-й минуте и был удален с поля за повторное нарушение на 56-й минуте, оставив «Марсель» в еще более сложной ситуации.  В концовке встречи, на 88-й минуте, бывший игрок «Краснодара» Реми Кабелла удвоил преимущество гостей, успешно реализовав пенальти.

Результат матча

МарсельМарсельМарсель0:2НантНантФранция. Лига 1
0:1 Фабьен Сентонс 31' 0:2 Реми Кабелла 88' пен.
Марсель:  Херонимо Рульи,  Бенжамен Павар,  Си Джей Иган-Райли (Хамед Траоре Жуниор 73'),  Факундо Медина (Микаэль Мурильо 46'),  Эмерсон,  Артур Вермерен,  Пьер-Эмиль Хёйбьерг,  Мэйсон Гринвуд (Амин Гуири 73'),  Тимоти Уэа,  Игор Пайшао (Билал Надир 32'),  Пьер-Эмерик Обамеянг (Matt O'Riley 61')
Нант:  Антони Лопеш,  Дейер Мачадо,  Джуниор Мванга (Йоанн Лепенан 63'),  Фабьен Сентонс (Секу Дукуре 46'),  Николя Коцца,  Тилель Тати,  Кельвен Амьен-Аду,  Демен Ассумани (Реми Кабелла 59'),  Франсис Коклен (Луи Леру 58'),  Юссеф Эль-Араби (Баэреба Гирасси 82'),  Маттис Аблин
Жёлтые карточки:  Билал Надир 54'  —  Джуниор Мванга 33',  Демен Ассумани 51',  Баэреба Гирасси 90+5'
Красные карточки:  Артур Вермерен 26' (Марсель),  Билал Надир 56' (Марсель)

После 17 матчей в чемпионате Франции «Марсель» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице.  «Нант», с 14 очками в активе, находится на 16-й позиции.