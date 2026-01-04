«Лацио» и «Наполи» сыграют в 18-м туре чемпионата Италии. Матч состоится 4 января в Риме, начало в 14:30 мск.
У «Лацио» с победами негусто. «Римляне» выиграли только один матч из пяти последних, обыграв «Парму». После этого хозяева довольствовались ничьими с «Кремонезе» и «Удинезе». Тем не менее дома «Лацио» имеет только одно поражение и готов устроить чемпиону экзамен.
Неаполитанцы ведут борьбу за лидерство. Команда отстает от первой строчки на 4 пункта, поэтому сегодня победа будет кстати. «Наполи» второй раз подряд сыграет на выезде. В прошлом матче команда победила «Кремонезе» 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Букмекеры дают 3.95 на победу «Лацио», 2.19 — на победу «Наполи».
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.