«Лацио» и «Наполи» сыграют в 18-м туре чемпионата Италии. Матч состоится 4 января в Риме, начало в 14:30 мск.

У «Лацио» с победами негусто. «Римляне» выиграли только один матч из пяти последних, обыграв «Парму». После этого хозяева довольствовались ничьими с «Кремонезе» и «Удинезе». Тем не менее дома «Лацио» имеет только одно поражение и готов устроить чемпиону экзамен.

Неаполитанцы ведут борьбу за лидерство. Команда отстает от первой строчки на 4 пункта, поэтому сегодня победа будет кстати. «Наполи» второй раз подряд сыграет на выезде. В прошлом матче команда победила «Кремонезе» 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

Букмекеры дают 3.95 на победу «Лацио», 2.19 — на победу «Наполи».

Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.