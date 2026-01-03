В 1/8 финала Кубка африканских наций состоялся матч между сборными Сенегала и Судана. Сенегальцы одержали уверенную победу со счетом 3:1.

Фрагмент матча globallookpress.com

Уже на шестой минуте игры полузащитник сборной Судана Аамир Абдалла открыл счет, но это не помешало сенегальцам захватить инициативу. В первом тайме Пап Гейе, полузащитник Сенегала, удвоил преимущество своей команды, забив два гола. На 77-й минуте Ибрагим Мбайе, нападающий Сенегала, установил окончательный результат матча — 3:1 в пользу Сенегала.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко и собирает 24 команды, разделенные на шесть групп. Турнир продлится до 18 января.