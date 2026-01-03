Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека высказался о готовности форварда Эндрика, который перебрался в команду на правах аренды из «Реала».

Паулу Фонсека globallookpress.com

«Эндрик в хорошей физической форме, но не готов играть все 90 минут. Он начал тренировки на этой неделе, и адаптация проходит очень хорошо. Он очень мотивирован. Его хорошо приняла команда, но Эндрик не сыграет с Монако», — цитирует Фонсеку L'Equipe.

В текущем сезоне 19-летний бразильский футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах, сыграв в общей сложности 99 минут. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2030 года. В «Лионе» же он до конца текущего сезона.