Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери выразил свои эмоции после победы над «Ноттингем Форест» (3:1) в 20-м туре английской Премьер-лиги.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Я так счастлив, а здесь, на "Вилла Парк", с нашими болельщиками, я счастлив еще больше. Они поддержали нас, их энергия просто потрясающая. После поражения от "Арсенала" в Лондоне мы вернулись в хорошую форму, и наше положение в турнирной таблице сейчас просто фантастическое», — сказал Эмери на пресс-конференции.

После 20 туров чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает второе место в таблице с 42 очками в своем активе.