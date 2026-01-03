«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера Рубена Аморима и не рассматривает кандидатуру Энцо Марески на его место. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб остается верен своей позиции и не планирует никаких изменений в тренерском штабе.

Рубен Аморим globallookpress.com

«На данном этапе мне сообщили, что никаких переговоров между Манчестер Юнайтед и Энцо Мареской не ведется. Манчестер Юнайтед по-прежнему поддерживает Рубена Аморима и не планирует ничего менять на данном этапе», — заявил Романо.

Интерес к Энцо Мареске, покинувшему «Челси», усилился после того, как появились слухи о его возможном переходе в один из манчестерских клубов.