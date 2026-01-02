Атакующий полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг, возможно, сменит клуб в ближайшее время. Эту информацию сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

По данным источника, на игрока претендуют два клуба английской Премьер-лиги — «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». «Фулхэм» особенно заинтересован в подписании Стерлинга, в то время как «Вест Хэм» также проявляет интерес к футболисту, но при этом продолжает исследовать другие варианты на трансферном рынке.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг не выходил на поле ни в одном матче. Его контракт с «Челси» действует до лета 2027 года.