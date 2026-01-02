Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг перешел в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает клубная пресс-служба итальянского гранда.

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

«Никлас Фюллькруг родился в Ганновере, Германия, 9 февраля 1993 года. Он прошёл через молодёжную академию "Вердера" и провёл начало своей игровой карьеры в Германии, выступая за "Гройтер Фюрт", "Нюрнберг" и "Ганновер 96", прежде чем вернуться в "Вердер" в 2019 году. Летом 2023 года он перешёл в дортмундскую "Боруссию", где провёл 42 матча и забил 15 голов за сезон, три из которых в Лиге чемпионов — турнире, в котором он также вышел в стартовом составе в финале с "Реалом".

После "Боруссии" немецкий нападающий перешёл в Премьер-лигу, присоединившись к "Вест Хэм Юнайтед". В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые был вызван в основную национальную команду и вошёл в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре.

Никлас Фюллькруг будет носить футболку с номером 9», — говорится в заявлении «россонери».

В нынешнем сезоне Фюллькруг провел за «Вест Хэм» 8 матчей в рамках АПЛ и не отметился результатными действиями.