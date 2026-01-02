Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке высказался о ничейном исходе матча против «Ливерпуля» (0:0).

Даниэль Фарке globallookpress.com

«Против нас играли действующие чемпионы, причем в отличной форме. К тому же на стадионе ощущалась особая атмосфера новогоднего матча. Они были полностью готовы, и нам нужно было показать максимум стойкости и организованности.

Мы хорошо начали эту игру, но, конечно, были длинные отрезки, когда нам приходилось терпеть и работать на пределе. У "Ливерпуля" было много владения и ударов, но без по-настоящему явных моментов.

Я очень доволен "сухим" матчем, набранным очком и тем менталитетом, который ребята сегодня показали. Отличная ничья и очень хороший вечер для нас», — цитирует Фарке ВВС.

Сейчас «Ливерпуль» с 33 очками занимает 4-е место в таблице АПЛ. «Лидс» (21) — 16-й.