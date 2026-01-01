Бразильский полузащитник Жерсон может покинуть «Зенит» в ближайшее время.

«Переговоры идут хорошо. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но "Крузейро" — это очень хороший вариант для Жерсона. Он футболист, которого хотят многие бразильские клубы», — приводит слова отца футболиста Маркао авторитетное издание Globo.

За питерский клуб 28-летний Жерсон играет с лета 2025 года. Всего сыграл за «Зенит» 15 матчей и забил в них 2 мяча.

Контракт бразильца действует до 2030 года, а цена на Transfermarkt сейчас составляет 18 млн евро.