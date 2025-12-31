Новобранец московского ЦСКА Максим Воронов дал свое первое интервью в качестве футболиста армейцев.

Максим Воронов pfc-cska.com

«Если честно, мне пока сложно осознать все происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Федор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 31 декабря, стало известно о трансфере 18-летнего форварда из «Урала». В ЦСКА Воронов будет играть под №97, а его контракт до лета 2030 года.

В этом сезоне нападающий сыграл 14 матчей в Первой лиге и забил 4 гола.