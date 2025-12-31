«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
У гостей отличились Дэвид Брукс на 6-й минуте и Джастин Клюйверт на 27-й минуте.
В составе «Челси» голы записали на свой счет Коул Палмер на 15-й минуте с пенальти и Энцо Фернандес на 23-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон2:2БорнмутБорнмут
0:1 Дэвид Брукс 6' 1:1 Коул Палмер 15' пен. 2:1 Энцо Фернандес 23' 2:2 Джастин Клюйверт 27'
Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг (Рис Джеймс 46'), Мало Гюсто, Трево Чалоба, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер (Жоао Педро 63'), Алехандро Гарначо (Педру Нету 46'), Лиам Дилап (Андрей Сантос 87'), Estevao
Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Дэвид Брукс (Амин Адли 78'), Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Эванилсон (Энес Унал 82'), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт (Адам Смит 90')
Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 4' — Маркус Таверньер 84'
После этого матча «Челси» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й строчке (23).