«Челси» сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

У гостей отличились Дэвид Брукс на 6-й минуте и Джастин Клюйверт на 27-й минуте.

В составе «Челси» голы записали на свой счет Коул Палмер на 15-й минуте с пенальти и Энцо Фернандес на 23-й минуте.

Результат матча Челси Лондон 2:2 Борнмут Борнмут 0:1 Дэвид Брукс 6' 1:1 Коул Палмер 15' пен. 2:1 Энцо Фернандес 23' 2:2 Джастин Клюйверт 27' Челси: Роберт Санчес, Джош Ачимпонг ( Рис Джеймс 46' ), Мало Гюсто, Трево Чалоба, Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер ( Жоао Педро 63' ), Алехандро Гарначо ( Педру Нету 46' ), Лиам Дилап ( Андрей Сантос 87' ), Estevao Борнмут: Джордже Петрович, Адриен Трюффер, Маркос Сенеси, Джеймс Хилл, Алекс Хименес, Дэвид Брукс ( Амин Адли 78' ), Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Эванилсон ( Энес Унал 82' ), Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт ( Адам Смит 90' ) Жёлтые карточки: Мойсес Кайседо 4' — Маркус Таверньер 84'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 6 Удары мимо 7 67 Владение мячом 33 12 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 5 Фолы 12

После этого матча «Челси» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 30-ю очками в активе. «Борнмут» — на 15-й строчке (23).