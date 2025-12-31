«Ньюкасл» обыграл «Бернли» в гостевом матче 19-го тура АПЛ — 3:1.

«Сороки» забили два ранних гола — сначала отметился Жоэлинтон на 2-й минуте, а пять минут спустя Йоан Висса удвоил преимущество гостей.

Хозяева отыграли один мяч — на 23-й минуте забил Джош Лорент, но на 90+3-й минуте Бруно Гимарайнш восстановил преимущество гостей в два гола.

Результат матча Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Жоэлинтон 2' 0:2 Йоан Висса 7' 1:2 Джош Лорент 23' Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Максим Эстеве ( Башир Хамфрис 15' ), Яльмар Экдаль, Лукас Пирес, Джош Лорент, Флорентину Луиш ( Майк Тресор 88' ), Лесли Угочукву ( Эшли Барнс 88' ), Маркус Эдвардс, Армандо Броя, Лум Чауна ( Якоб Бруун Ларсен 74' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шер, Малик Тшау, Харви Льюис Барнс ( Джейкоб Мёрфи 72' ), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Льюис Холл, Льюис Майли, Энтони Гордон ( Джейкоб Рэмси 80' ), Йоан Висса ( Ник Вольтемаде 80' ), Жоэлинтон Жёлтые карточки: Кайл Уолкер 28', Флорентину Луиш 32' — Жоэлинтон 28'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 8 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 9 Фолы 3

«Ньюкасл» набрал 26 очков и поднялся на 10-е место в АПЛ, «Бернли» с 12 баллами остался на 19-й строчке турнирной таблицы.