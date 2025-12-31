«Ньюкасл» обыграл «Бернли» в гостевом матче 19-го тура АПЛ — 3:1.
«Сороки» забили два ранних гола — сначала отметился Жоэлинтон на 2-й минуте, а пять минут спустя Йоан Висса удвоил преимущество гостей.
Хозяева отыграли один мяч — на 23-й минуте забил Джош Лорент, но на 90+3-й минуте Бруно Гимарайнш восстановил преимущество гостей в два гола.
Результат матча
БёрнлиБёрнли1:2НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Жоэлинтон 2' 0:2 Йоан Висса 7' 1:2 Джош Лорент 23'
Бёрнли: Мартин Дубравка, Кайл Уолкер, Максим Эстеве (Башир Хамфрис 15'), Яльмар Экдаль, Лукас Пирес, Джош Лорент, Флорентину Луиш (Майк Тресор 88'), Лесли Угочукву (Эшли Барнс 88'), Маркус Эдвардс, Армандо Броя, Лум Чауна (Якоб Бруун Ларсен 74')
Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шер, Малик Тшау, Харви Льюис Барнс (Джейкоб Мёрфи 72'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Льюис Холл, Льюис Майли, Энтони Гордон (Джейкоб Рэмси 80'), Йоан Висса (Ник Вольтемаде 80'), Жоэлинтон
Жёлтые карточки: Кайл Уолкер 28', Флорентину Луиш 32' — Жоэлинтон 28'
«Ньюкасл» набрал 26 очков и поднялся на 10-е место в АПЛ, «Бернли» с 12 баллами остался на 19-й строчке турнирной таблицы.