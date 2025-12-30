Футбол. Кубок африканских наций. Группа C
Завершились 2 матча группового этапа Кубка африканской нации (группа С).
В одной из встреч Нигерия одержала победу над Угандой со счетом 3:1.
У номинальных гостей дублем отметился Рафаэль Оньедика, отличившись на 63-й и 67-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Пол Онуачу на 28-й минуте.
Единственный гол у Уганды забил Роджерс Мато на 75-й минуте.
Результат матча
УгандаКампала1:3НигерияАбуджа
0:1 Пол Онуачу 28' 0:2 Рафаэль Оньедика 63' 0:3 Рафаэль Оньедика 67' 1:3 Rogers Mato 75'
Уганда: Денис Оньянго (Jamal Salim 46'), Тоби Сиббик, Джордан Обита, Баба Альхассан (Nafian Legason Alionzi 59'), Уче Икпизу (Jude Ssemugabi 85'), Kenneth Semakula, Aziz Abdu Kayondo, Travis Mutyaba (Allan Okello 46'), Bobosi Byaruhanga, Denis Omedi (Steven Mukwala 46'), Rogers Mato
Нигерия: Фрэнсис Узохо, Бруно Оньемаечи (Tochukwu Nadi 78'), Кэлвин Бейсси (Чидози Авазим 46'), Иго Огбу, Райан Алебиосу, Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Самуэль Чуквезе, Пол Онуачу (Заиду Сануси 78'), Виктор Осимхен (Акор Адамс 87'), Моузес Саймон
Жёлтые карточки: Уче Икпизу 66' — Кэлвин Бейсси 4', Чидози Авазим 90+1'
Красная карточка: Jamal Salim 57' (Уганда)
После этого матча Нигерия занимает 1-е место в группе С с 9-ю очками в активе. Уганда — на 4-й позиции (1).
Танзания сыграла вничью с Тунисом со счетом 1:1.
У сборной Туниса единственный гол забил Исмаэль Гарби на 43-й минуте с пенальти. Танзании удалось сравнять счет на 48-й минуте, отличился Файсал Салум.
Танзания располагается на 3-й позиции в группе С с 2 баллами. Тунис — на 2-й строчке с 4 очками.