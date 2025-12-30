Завершились 2 матча группового этапа Кубка африканской нации (группа С).

В одной из встреч Нигерия одержала победу над Угандой со счетом 3:1.

У номинальных гостей дублем отметился Рафаэль Оньедика, отличившись на 63-й и 67-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Пол Онуачу на 28-й минуте.

Единственный гол у Уганды забил Роджерс Мато на 75-й минуте.

Результат матча

Уганда Кампала 1:3 Нигерия Абуджа

0:1 Пол Онуачу 28' 0:2 Рафаэль Оньедика 63' 0:3 Рафаэль Оньедика 67' 1:3 Rogers Mato 75'

Уганда: Денис Оньянго ( Jamal Salim 46' ), Тоби Сиббик, Джордан Обита, Баба Альхассан ( Nafian Legason Alionzi 59' ), Уче Икпизу ( Jude Ssemugabi 85' ), Kenneth Semakula, Aziz Abdu Kayondo, Travis Mutyaba ( Allan Okello 46' ), Bobosi Byaruhanga, Denis Omedi ( Steven Mukwala 46' ), Rogers Mato

Нигерия: Фрэнсис Узохо, Бруно Оньемаечи ( Tochukwu Nadi 78' ), Кэлвин Бейсси ( Чидози Авазим 46' ), Иго Огбу, Райан Алебиосу, Рафаэль Оньедика, Фисайо Деле-Баширу, Самуэль Чуквезе, Пол Онуачу ( Заиду Сануси 78' ), Виктор Осимхен ( Акор Адамс 87' ), Моузес Саймон

Жёлтые карточки: Уче Икпизу 66' — Кэлвин Бейсси 4', Чидози Авазим 90+1'

Красная карточка: Jamal Salim 57' (Уганда)