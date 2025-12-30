«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии желает сохранить в команде полузащитника Рубена Невеша, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Рубен Невеш globallookpress.com

По данным источника, саудовский клуб предлагает игроку сборной Португалии двухлетний контракт на улучшенных условиях.

Утверждается, что Невеш еще не принял решения. «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в подписании контракта с игроком, а «Ювентус» и «Атлетико» следят за ситуацией.

Невеш выступает в составе «Аль-Хиляля» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей.