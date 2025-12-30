Бразильский специалист Филипе Луис заключил новое соглашение с «Фламенго», которое рассчитано до декабря 2027 года. Эту информацию сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Филипе Луис globallookpress.com

Под руководством Луиса клуб стал чемпионом Бразилии в текущем году и завоевал Кубок Либертадорес 30 ноября 2025 года, обыграв «Палмейрас» в финале со счётом 1:0.

Эта победа обеспечила «Фламенго» участие в клубном чемпионате мира 2029 года. В 2025 году команда дошла до 1/8 финала клубного чемпионата мира, где проиграла «Баварии» с результатом 2:4.