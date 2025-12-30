В текущем клубном сезоне Дэвис принял участие лишь в двух матчах, в общей сложности проведя на поле 53 минуты. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что клуб может столкнуться с трудностями из-за зарплаты и желания валлийца подписать долгосрочный контракт.

По данным источника, французский клуб намерен осуществить трансфер футболиста в январе из-за большого количества травм среди защитников команды.

Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис может продолжить карьеру в «Ницце» , сообщает L’Équipe.

