Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис может продолжить карьеру в «Ницце», сообщает L’Équipe.
По данным источника, французский клуб намерен осуществить трансфер футболиста в январе из-за большого количества травм среди защитников команды.
Отмечается, что клуб может столкнуться с трудностями из-за зарплаты и желания валлийца подписать долгосрочный контракт.
В текущем клубном сезоне Дэвис принял участие лишь в двух матчах, в общей сложности проведя на поле 53 минуты. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.