Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, опроверг информацию о переходе футболиста в ЦСКА, которую ранее распространил комментатор Константин Генич.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

3 декабря «Спорт-Экспресс» сообщил, что Баринов отказался от последнего предложения «Локомотива» о продлении контракта, который действует до конца июня 2026 года. По информации журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать 29-летнего игрока уже этой зимой.

Дмитрий Баринов — воспитанник подмосковного футбола, который присоединился к академии «Локомотива» в 2012 году. С 2015 года он выступает за основную команду клуба, выиграв чемпионат России в сезоне 2017/18, три Кубка России (сезоны 2016/17, 2018/19, 2020/21) и один Суперкубок России (2019).

В текущем сезоне Баринов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.