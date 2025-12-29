Завершились два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа В).

В одной из встреч ЮАР одолела Зимбабве со счетом 3:2.

В составе ЮАР голы записали на свой счет Чепанг Мореми на 7-й минуте, Лайл Фостер на 50-й минуте и Осуин Апполлис на 82-й минуте с пенальти.

У Зимбабве гол забил Таванда Масванхисе на 19-й минуте. На 74-й минуте игрок ЮАР Обрей Модиба забил гол в свои ворота.

Результат матча

Зимбабве Хараре 2:3 ЮАР Кейптаун

0:1 Tshepang Moremi 7' 1:1 Tawanda Maswanhise 19' 1:2 Лайл Фостер 50' 1:3 Осуин Апполлис 82' пен.

Зимбабве: Брендан Галлоуэй, Мунаше Гарананга ( Emmanuel Jalai 75' ), Марвелоуз Накамба, Washington Arubi, Gerald Takwara, Jonah Reinhard Fabisch ( Tadiwanashe Chakuchichi 88' ), Bill Antonio ( Мэкоэли Бонне 60' ), Daniel Msendami ( Таванда Чирева 60' ), Divine Lunga, Prince Dube ( Junior Zindoga 60' ), Tawanda Maswanhise

ЮАР: Ронвен Уильямс, Сиябонга Нгезана, Кхулисо Мудау, Осуин Апполлис, Сфефело Ситхоул ( Батуси Аубас 46' ), Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Лайл Фостер ( Эвиденс Макгопа 73' ), Tshepang Moremi ( Mohau Nkota 76' ), Sipho Mbule ( Thalente Mbatha 86' ), Mbekezeli Mbokazi

Жёлтые карточки: Марвелоуз Накамба 81' — Sipho Mbule 34'