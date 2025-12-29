Завершились два матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций (группа В).
В одной из встреч ЮАР одолела Зимбабве со счетом 3:2.
В составе ЮАР голы записали на свой счет Чепанг Мореми на 7-й минуте, Лайл Фостер на 50-й минуте и Осуин Апполлис на 82-й минуте с пенальти.
У Зимбабве гол забил Таванда Масванхисе на 19-й минуте. На 74-й минуте игрок ЮАР Обрей Модиба забил гол в свои ворота.
Результат матча
ЗимбабвеХараре2:3ЮАРКейптаун
0:1 Tshepang Moremi 7' 1:1 Tawanda Maswanhise 19' 1:2 Лайл Фостер 50' 1:3 Осуин Апполлис 82' пен.
Зимбабве: Брендан Галлоуэй, Мунаше Гарананга (Emmanuel Jalai 75'), Марвелоуз Накамба, Washington Arubi, Gerald Takwara, Jonah Reinhard Fabisch (Tadiwanashe Chakuchichi 88'), Bill Antonio (Мэкоэли Бонне 60'), Daniel Msendami (Таванда Чирева 60'), Divine Lunga, Prince Dube (Junior Zindoga 60'), Tawanda Maswanhise
ЮАР: Ронвен Уильямс, Сиябонга Нгезана, Кхулисо Мудау, Осуин Апполлис, Сфефело Ситхоул (Батуси Аубас 46'), Тебохо Мокоена, Обрей Модиба, Лайл Фостер (Эвиденс Макгопа 73'), Tshepang Moremi (Mohau Nkota 76'), Sipho Mbule (Thalente Mbatha 86'), Mbekezeli Mbokazi
Жёлтые карточки: Марвелоуз Накамба 81' — Sipho Mbule 34'
После этого матча ЮАР занимает 2-е место в группе В с 6-ю очками в активе. Зимбабве — на 4-й позиции с 1-м баллом.
Ангола сыграла вничью с Египтом (0:0).
Египет после этого матча располагается на 1-й позиции в своей группе с 7-ю баллами, а Ангола — на 3-й строчке (2).